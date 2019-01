Guide Michelin 2019 : quels sont les 27 restaurants trois étoiles de France ?

publié le 21/01/2019 à 20:49

L’un des palmarès les plus attendus des professionnels de la gastronomie a été dévoilé le 21 janvier, salle Gaveau à Paris. La sélection du prestigieux Guide Michelin a décerné cette année pas moins de deux troisièmes étoiles, et rétrogradé plusieurs grands noms.



Les heureux promus ont été annoncés par le nouveau patron du Guide, Gwendal Poullennec. Le nom à retenir de ce classement prisé est celui de Laurent Petit, chef du Clos des sens à Annecy-le-Vieux. Sa particularité : Une cuisine végétale inspirée du vivier des lacs d'Annecy, du Bourget et Léman. L'autodidacte qui a choisi sa vocation dès l'adolescence, comme n'a pas manqué de le rappeler le directeur, a dédié son étoile à sa mère.

Second nouvel étoilé de cette édition 2019, Mauro Colagreco est un cuisinier mentonnais italo-argentin. Patron du Mirazur, ses créations sont imprégnées d'un concentré de ses origines méditerranéennes et sud-américaines.

27 tables promues au rang des Trois-étoiles

Au cœur de cette "jeune" sélection axée sur davantage de diversité et de parité, 27 tables se sont vues attribuer la troisième étoile tant convoitée. À celles-ci, s'ajoutent 68 établissements fraîchement étoilés sur les 75 restaurants récompensés cette année.





Neuf "trois étoiles" sont situés à Paris (entre parenthèses l'année d'attribution) :

- Alain Ducasse au Plaza Athénée (2016)

- Le Cinq, à l'hôtel Four Seasons George V (Christian le Squer, 2016)

- Alléno Paris - Pavillon Ledoyen (Yannick Alléno, 2015)

- Epicure à l'hôtel Bristol (Eric Frechon, 2009)

- Le Pré Catelan (Frédéric Anton, 2007)

- Guy Savoy (2002)

- Pierre Gagnaire (1998)

- L'Arpège (Alain Passard, 1996)

- L'Ambroisie (Bernard Pacaud, 1988)





Dix-sept en régions :

- Le clos des sens à Annecy, en Haute-Savoie (Laurent Petit, 2018)

- Mirazur à Menton, dans les Alpes-maritimes (Mauro Colagreco, 2018)

- Le Restaurant Christophe Bacquié, à l'Hôtel du Castellet, dans le Var (Christophe Bacquié, 2018)

- Le 1947 au Cheval Blanc à Courchevel (Yannick Alléno, 2017)

- La Bouitte, à Saint-Martin de Belleville en Savoie (René et Maxime Meilleur, 2015)

- L'Assiette champenoise, à Tinqueux dans la Marne (Arnaud Lallement, 2014)

- La Vague d'or, à Saint-Tropez (Arnaud Donckele, 2013)

- Flocons de sel, à Megève (Emmanuel Renaut, 2012)

- Auberge du Vieux Puits, à Fontjoncouse dans l'Aude (Gilles Goujon, 2010)

- Le Petit Nice, à Marseille (Gérald Passédat, 2008)

- Anne-Sophie Pic, à Valence (2007)

- Lameloise, à Chagny en Saône-et-Loire (Eric Pras, 2007)

- Régis et Jacques Marcon, à Saint-Bonnet-le-Froid en Haute-Loire (2005)

- Georges Blanc, à Vonnas dans l'Ain (1981)

- Les Prés d'Eugénie, à Eugénie-les-Bains dans les Landes (Michel Guérard, 1977)

- Troisgros, à Ouches dans la Loire (Michel Troisgros, 1968)

- Paul Bocuse, à Collonges-au-Mont-d'Or dans le Rhône (1965)





Un à Monaco :

- Le Louis XV Alain Ducasse (1990, retirée 1997, retrouvée 1998, retirée en 2001, retrouvée 2003)

Laurent Petit décroche une troisième étoile au Clos des Sens, à Annecy ! #3étoiles #3stars #guidemichelinFR pic.twitter.com/duoUodgHap — Le guide MICHELIN (@guideMichelinFR) 21 janvier 2019