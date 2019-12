Grève : SNCF, Téléthon, Fête des Lumières… Quelles perturbations ce week-end ?

publié le 06/12/2019 à 16:30

Le jeudi 5 décembre avait été annoncé comme "noir" dans les transports. Il l'a été. La situation sera d'ailleurs encore très compliquée jusqu'à lundi 9 inclus, puisque la RATP a reconduit le mouvement de grève pour quatre jours. La SNCF a aussi décidé de poursuivre sa mobilisation, mais publie un préavis chaque jour en fin d'après-midi sur la suite des opérations.

Dans les transports, il y a du mieux ce vendredi 6, surtout à Paris puisque la RATP a rouvert des lignes de métro, mais sur des tronçons particuliers, et à faible fréquence. Les lignes 1 et 14 sont automatiques et fonctionnent normalement, bien que saturées aux heures de pointe.

Les lignes 4 et 7 roulent avec un train sur trois uniquement aux heures de pointe, la 9 fonctionne entre Nation et Mairie de Montreuil, avec un train sur deux (toujours aux heures de pointe). Les métros 3 et 8 sont rouverts aussi, mais sur des tronçons spécifiques avec un train sur quatre.

Le trafic du réseau Transilien et RER reste très compliqué, de même que la circulation des bus. Toutes les conséquences du mouvement social sont à retrouver sur le site de la RATP.

Le sport s'adapte aux contraintes

La grève perturbe aussi la tenue d’événements sportifs, surtout dans le monde amateur, et souvent la conséquence directe des perturbations dans les transports. Par exemple la trêve hivernale en water-polo a été avancée de quelques jours et un match Élite, opposant Douai à Aix-en-Provence, a été reporté.

En football, le championnat de Ligue 1 est indirectement touché. Certaines équipes ont anticipé leurs déplacements pour être certaines de ne pas rater le match et pouvoir se préparer normalement. Le Stade Brestois, qui affronte Lille ce vendredi à Pierre-Mauroy, est arrivé mercredi 4 sur place, pour éviter toute perturbation.

Côté événements culturels, rien à signaler ce week-end d'après le ministère de Culture, aucune annulation pour l'heure, mais la situation pourrait évoluer au gré des difficultés, encore une fois, dans les transports. À Lyon, la suite des Fête des Lumières devrait ainsi se dérouler sans encombre même si les hôteliers et restaurants craignent un "mauvais cru" à cause de la fréquentation touristique en baisse.

Le Téléthon touché par la grève

Autre événement perturbé : le Téléthon. Le coup d'envoi est donné ce vendredi soir et si le programme de l'émission ne change pas, la grande marche des maladies rares a été annulée. L'association a toutefois qu'aucun autre problème ne devrait perturber les différentes animations, destinées à récolter des fonds pour la recherche médicale.