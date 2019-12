et AFP

publié le 05/12/2019 à 21:08

C'est la plus grosse mobilisation sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. 806.000 personnes ont manifesté ce jeudi 5 décembre en France, dont 65.000 à Paris, contre la réforme des retraites envisagée par le gouvernement selon le ministère de l'Intérieur. Au total, plus de 250 manifestations avaient été déclarées pour cette journée interprofessionnelle de mobilisation et de grève.

La CGT a décompté de son côté plus de 1,5 million de personnes dans les rues, dont 250.000 manifestants à Paris. Selon le cabinet indépendant Occurrence, avant les heurts intervenus de 13h42 à 15h18, 13.500 personnes avaient défilé à Paris en passant devant le 4 Boulevard Magenta. La manifestation a ensuite repris sa route à 16h19 jusqu’à 18h07 avec 27.000 personnes. Au total, ce sont donc 40.500 personnes qui ont délié dans le cortège parisien selon le cabinet.

Pour rappel, le cabinet Occurrence, opérationnel depuis mars 2018, avait comptabilisé 47.800 manifestants à Paris le 22 mars 2018 contre la réforme de la SNCF, 45.000 le 16 mars 2019 pour le climat, et 74.500 le 6 octobre dernier contre la PMA pour toutes rappelle Le Parisien.

Plus grosse mobilisation depuis mars 2018

Concernant les 806.000 personnes mobilisées ce jeudi 5 décembre dans toute la France contre la réforme des retraites, c'est bien plus que ce que le ministère de l'Intérieur avait recensé le 22 mars 2018 pour les manifestations des fonctionnaires et cheminots (323.000 personnes), le 7 novembre 2018 pour le premier samedi de manifestations des "gilets jaunes", le 16 mars dernier pour la Marche du siècle pour le climat (145.000) et le 6 octobre dernier pour les manifestations contre la PMA.