Grève : pourquoi Extinction Rebellion a saboté les trottinettes ?

publié le 06/12/2019 à 10:22

Des partis écologistes se sont joints aux syndicats jeudi 5 décembre pour la manifestation contre la réforme des retraites, notamment Extinction Rebellion, un mouvement plus radical, qui s’est distingué par des actions assez originales.

La revendication est arrivée par un tweet posté à 12h47 : "Ce matin (et en soutien à la grève du 5 décembre) des rebelles de Extinction Rébellion Paris, Lyon et Bordeaux ont mis hors-service 3.600 trottinettes", photo à l’appui. Nous nous attendions à beaucoup de choses mais là, un raid contre les trottinettes, nous n’étions pas préparés...

Extinction Rebellion, groupe d’action radical non-violent protestant contre l’inaction des gouvernements face au réchauffement climatique, s'est distingué en sabotant les trottinettes. Dans trois grandes villes, ils ont masqué le code barre numérique au marqueur, qui permet de débloquer les engins. Ils dénoncent le greenwashing de ce mode de transport, finalement très polluant à cause de ses batteries énergivores.

Les trottinettes, des briseuses de grève ?

Mais quel rapport avec la réforme des retraites ? Selon Extinction Rebellion, les trottinettes sont des briseurs de grève, des jaunes dans le vocabulaire des luttes syndicales. En effet, la RATP se serait associée avec des opérateurs afin de proposer d’autres modes de transport en période de conflit social, et pour Extinction Rebellion c’est une entrave à la grève. Donc, les trottinettes au bûcher.

Pour de nombreuses associations et partis écologistes, cette réforme ne fait que reproduire le système qu’ils dénoncent : c’est-à-dire productiviste et dangereux pour la Planète. Pour Europe Écologie les Verts, c’est l’occasion aussi de montrer son intérêt pour le social, à la veille de scrutins locaux et nationaux. L’idée est de montrer que l’écologie ce n’est pas seulement lutter contre la pollution mais un modèle de société. Et pour certains, sans trottinette.

Mais Extinction Rebellion est-elle sur la même ligne que les autres ? Plus radicale, préférant la rue aux assemblées et salons, telle est la démarche de cette association d’origine britannique. Pour signer leur grande action révolutionnaire anti-trottinette, Extinction Rebellion signe la fin de son communiqué ainsi : "Nous renouvellerons cette opération jusqu'à mettre ces jouets des capitalistes verts hors de nos villes". C’est folklorique, ça fait un peu Che Guevara version tournesol mais c’est de la com’ et les slogans des "gilets jaunes", fin du mois-fin du monde correspond totalement à Extinction Rebellion.



Le plus : parler écologie aide en amour

L’application de rencontres Tinder vient de publier ses statistiques annuelles. Cette année, les termes les plus utilisés par les utilisateurs 18/ 25 ans pour se présenter sont les mots bio, changement et engagement. Un signe de l’intérêt pour le sujet environnemental. Alors toi le dragueur pour plaire en soirée n’oublie pas ta gourde.

La note : 14/20 à une étude sur le climat

Il s'agit d'une étude américaine menée par des scientifiques et des bénévoles à Chicago. En 40 ans, ils ont étudié plus de 70.000 oiseaux et ont remarqué qu’au fil des années le corps rétrécissait et que les ailes augmentaient de volume. Ces changements sont corrélés à la température, plus il fait chaud et plus ils diminuent en taille. C'est un test grandeur nature du réchauffement climatique… la nature a encore des armes.