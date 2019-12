publié le 04/12/2019 à 06:41

La journée du jeudi 5 décembre s'annonce noire dans les transports en commun, particulièrement en Île-de-France et, surtout, à Paris. Il sera très difficile de se rendre au travail, ou d'effectuer tout déplacement, en métro, bus ou transilien.

Mais malgré le mouvement social, la RATP et la SNCF ont mis en place des offres complémentaires de mobilité pour palier le manque, voire l'absence, des transports en commun classiques.

Pour les Franciliens, il faut noter que les lignes 1 et 14 du métro, qui sont automatiques, fonctionneront normalement, mais elles risquent d'être prises d'assaut. Alors mieux vaut prévoir une solution de secours.

Voiture, covoiturage et autopartage

Si prendre la voiture fait peur, surtout aux heures de pointe, c'est la solution qui risque d'être privilégiés par les Parisiens intramuros ou travaillant en proche banlieue. Il y a la solution de la voiture personnelle, et du covoiturage. Mais aussi l'autopartage.

Pour amortir les frais, la RATP a même mis en place des offres avec différents services comme Klaxit, Blablalines, mais aussi getaround (code promo RATPGETAROUND), Communauto (RATPCOMMUNAUTO) et Ubeeqo (RATPUBEEGO).

Des avantages promotionnels sont aussi proposés pour les VTC avec Kapten (RATPKAPTEN), Marcel (RATPMARCEL), Heetch (RATPHEETCH) et Supershuttle (RATP5), les taxi-motos Felix (RATPFELIX) et Tako (RATPTAKO).

Trottinettes, vélos, scooters en libre-service

Il y a aussi des offres qui ont été mises en place pour tous les petits véhicules en libre-service comme les trottinettes électriques Lime (RATPLIME1 et RATPLIME2 pour la suite du mouvement social), Dott (RATP1219), Voi, Circ (RATP50), les vélos à assistance électrique Jump (RATPJUMP), Velib et Zoov (RATPZOOV), et aussi les scooters Cityscoot (RATPCITYSCOOT).