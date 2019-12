publié le 04/12/2019 à 03:45

Dimanche 1er décembre, sur les côtes écossaises, un cachalot a été retrouvé échoué avec, dans ses entrailles, plus de 100 kg de déchets plastiques : sacs, gobelets, filets de pêche...

Retrouvé sur la plage de Luskentyre, sur l'île Harris, dans le nord-ouest écossais, d'après les membres du Scottish Marine Animal Stranding Scheme (Smass), l'animal est décédé jeudi 28 novembre.

"Cette baleine avait dans l’estomac des débris qui semblaient provenir à la fois des secteurs de la terre et de la pêche et auraient pu être avalés à n’importe quel point entre la Norvège et les Açores. Nous cherchons plus en détail pour savoir si nous pouvons vraiment comprendre pourquoi cet animal s'est retrouvé avec tellement de lui dans l'estomac", peut-on lire sur leur post Facebook.

L'animal pesant 20 tonnes n'a pu être déplacé. Avec l'aide des garde-côtes, la Smass a enterré le cachalot sur la plage.