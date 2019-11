publié le 27/11/2019 à 16:33

Internet est toujours perçu comme une chance pour l'emploi et l'éducation par les Français, mais est vu désormais comme une menace pour l'environnement par la majorité parmi les personnes exprimant un avis, selon le baromètre du numérique dévoilé mercredi 27 novembre.

Le numérique est largement perçu comme une chance pour l'emploi, par 70% des Français. Cependant, par rapport à 2008, cette proportion a reculé de 14 points, dans le sillage d'études qui alertent sur le risque de destruction massive d'emploi à cause du numérique. La proportion est aussi de 70% pour l'apport du numérique à l'éducation et la formation. La majorité des Français déclarent qu’internet a un impact positif, que ce soit sur leur vie personnelle (63%) comme sur leur vie professionnelle (51%).

Toutefois, le constat change concernant l'environnement. Alors que 35% des Français considéraient déjà le numérique comme une menace pour l'environnement en 2008, cette proportion a progressé de 10 points en 2019 pour atteindre 44%. 9% ne se prononcent pas, 6 points de plus qu'il y a 11 ans. Contrairement à la majorité, les CSP supérieurs pensent qu’internet est une chance pour l’environnement.

80% de la population dit avoir envie de réduire l’empreinte environnementale de ses équipements (69% réduire l’impact de ses usages). Toutefois, ceux-ci sont toujours aussi répandus, reprend l'étude : la quasi-totalité de la population française âgée de douze ans et plus (95%) dispose d’un téléphone mobile, la grande majorité des smartphone. Il est l’équipement le plus utilisé par une majorité de Français (51%) pour se connecter (+5 points en un an), loin devant les ordinateurs.