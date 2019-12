Le télétravail : une solution contre le réchauffement climatique ?

publié le 05/12/2019 à 09:01

Qui dit jour particulier, à cause de la grève, dit forcément solution alternative pour travailler : le télétravail est l'une des solutions choisies par les Français ce jeudi 5 décembre. Mais c'est aussi une bonne chose pour l'environnement.

Hors grève, le télétravail reste très occasionnel en France. Pourtant, il pourrait permettre de réellement lutter contre le réchauffement du climat et réduire nos émissions de carbone.

En France, 3/4 des personnes vont travailler en voiture et font en moyenne 30 kilomètres par jour. C'est évidemment une source importante de pollution... Rester travailler chez soi de temps en temps, c'est l'une des solutions pour protéger le climat.

Le télétravail est encouragé par la loi de Transition énergétique. Les entreprises de plus de 100 salariés doivent mettre en place des plans de mobilité. C'est obligatoire. Donc aider leur personnel à moins se déplacer en voiture et il y a plein d'outils possibles : le covoiturage, aider les salariés à acheter des vélos mais aussi le télétravail. Seules 16.000 entreprises ont mis en place un tel plan pour l'instant.

Plus de télétravail, moins d'arrêts maladie

Chez SOMFI en haute Savoie, plus du tiers des employés travaillent chez eux, jusqu'à deux jours par semaine. En 2018, ça a permis d'éviter 170.000 kilomètres. Ce qui fait une trentaine de tonnes de carbone en moins dans l'atmosphère...

Une étude de l'agence de l’environnement auprès de 300.000 personnes qui travaillent déjà trois jours par semaine chez elles a montré que ça permet de réduire leurs émissions de transport vers le bureau de 30%. Ça réduit la pollution et ça améliore la qualité de vie.

Une autre enquête, cette fois du commissariat à l'égalité des territoires, a montré que les personnes qui travaillent chez elles de temps en temps sont moins malades : 5 jours et demi d'arrêt maladie en moins par an. Leur productivité augmente de 22% et elles dorment 3/4 d'heure de plus.