Ce jeudi 23 mars, la SNCF ne fait rouler qu'un TGV sur deux. Idem pour les trains Ouigo. Quant aux trains Intercités, il n'y a pas presque aucune circulation, alors que les syndicats organisent une neuvième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Une situation qui devrait perdurer jusqu'à vendredi, a prévenu la direction de l'entreprise dès mercredi 22 mars.

Du côté des voyageurs, de nombreuses réservations ont dû être annulées par la SNCF. Que se passe-t-il dans ce cas ? Remboursement, échange, défraiement... RTL.fr vous dit tout.

Depuis février 2023, la SNCF impose une retenue de 19 euros par personne et par trajet sur un TGV inOui dès lors qu'un échange ou une annulation est demandé moins de "six jours avant le départ". Si vous empruntez un train Intercités, la retenue ne peut pas dépasser les 15 euros. C'est en tout cas ce qui se passe en temps normal.

Lors d'un mouvement social, les conditions sont plus souples et favorables à l'usager. Ainsi, "les voyageurs concernés par l’annulation de leur train [peuvent] échanger leur billet sans frais pour un autre train autant que possible", assure la SNCF. Afin d'échanger votre billet, vous pouvez vous rendre sur les sites de la SNCF, contacter le service commercial au 3635 ou bien vous rendre en gare.

Échange : la SNCF vous rembourse la différence

Si le nouveau billet est plus cher que celui échangé, alors la SNCF paiera la différence. Ce qui n'est pas le cas en dehors d'une période de grève. En revanche, elle ne prendra en charge aucun des frais supplémentaires qui auraient pu être engagés suite à l'annulation : hôtel, changement de moyen de transport, nourriture, etc.

Votre train ne circule pas et vous souhaitez annuler votre trajet ? Il faut alors procéder à l'annulation de votre billet, via le même canal qui a servi à l'achat : gare, application, site web, etc. La SNCF vous remboursera ensuite la totalité du billet. Et ce, sans aucune retenue. Le remboursement arrivera sur votre compte bancaire dans un délai de trois à cinq jours.

Il faut noter que vous pouvez, également, demander le remboursement de votre billet si votre train est maintenu. Pour cela, la demande doit être faite impérativement "avant le départ du train", rappelle la compagnie ferroviaire.



Attention, toutes ses conditions ne s'appliquent que pour les trains à réservation obligatoire : Intercités, Ouigo et inOui ; elles ne concernent pas les trajets effectués en TER. Dans ce cas-là, les conditions sont propres à chaque région et sont négociées entre les collectivités locales et la SNCF.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info