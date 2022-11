Les infos de 5h - Hauts-de-France : le trafic des TER en grande difficulté

Nouvelle semaine de galère pour les usagers du TER dans les Hauts-de-France. Depuis le début des vacances de la Toussaint, un très grand nombre de trains ont en effet été supprimés par la SNCF en raison d'un manque d'effectifs. Un retour à la normale n'est pas prévu avant plusieurs semaines.

C'est déjà la troisième semaine de difficultés dans la région et il faut dire que cette suppression de 136 TER a déjà laissé des traces. Pour Alexis, qui rejoint chaque jour Paris au départ de Creil, le futur est inquiétant : "Les gens étaient déjà entassés dans les trains pendant les congés, alors s'il y a toujours les mêmes perturbations, les mêmes trains qui sont plus courts que prévu ou bien retardés, la situation va être très compliquée", a-t-il confié au micro de RTL.

Le véritable problème, c'est le manque quotidien de 65 conducteurs dans la région. "Si on supprime le train de 14h30, cela pose moins de problèmes. Quand on supprime les trains gros-porteurs qui transportent 850 à 1000 personnes qui sont des trains du matin ou du soir qui emmènent ou ramènent des gens au travail, c'est littéralement scandaleux et inacceptable pour les usagers", a regretté auprès de RTL, le vice-président en charge des transports de la région.

À écouter également dans ce journal

RATP - Valérie Pécresse met la pression sur le futur patron de la RATP, Jean Castex, et critique un service fortement dégradé depuis la rentrée scolaire.

Cop 27 - Comment la guerre en Ukraine a bouleversé l'usage de l'énergie ?

Météo - La Guadeloupe et la Martinique sous des pluies diluviennes qui ont provoqué des glissements de terrains.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info