Fêtes de fin d'année : qu'est-ce que l'Avent, période qui précède Noël ?

publié le 29/11/2020 à 06:10

Les sapins de Noël sont en vente depuis plusieurs jours, les calendriers de l'Avent aussi. Dans de nombreuses villes, les illuminations ont été installées dans les rues. Alors confinement ou pas, Noël se prépare dès maintenant. Ce dimanche 29 novembre commence officiellement l'Avent.

L'Avent est, dans le christianisme, un temps liturgique. Pour les catholiques et les protestants, il s'agit du début de l'année liturgique. Il s'agit d'un temps qui débute le 4e dimanche avant Noël et se poursuit jusqu'au 24 décembre au soir.

Pour les chrétiens, il s'agit d'un temps de préparation intérieure à la venue de Jésus, le Messie pour les croyants, puisque Noël fête la naissance du Christ. Les croyants prient et attendent dans la joie, à la manière dont on peut attendre la naissance d'un enfant lors d'une grossesse.

Une période émaillée de fêtes chez les chrétiens

Chez les catholiques, trois fêtes sont célébrées durant cette période. La Saint-Nicolas le 6 décembre, d'où vient la tradition du Père Noël, célèbre particulièrement dans l'est de la France la mémoire de Nicolas de Myre, évêque du IVe siècle, saint patron des enfants notamment.

Le 13 décembre est fêtée la Sainte-Lucie, qui célèbre Lucie de Syracuse, une martyre de la même époque, et qui reprend des traditions anciennes de fête de la lumière, un des symboles forts de Noël.

L'Immaculée Conception est célébrée le 8 décembre, qui fête la conception de Marie, mère de Jésus, qui a été selon la Tradition catholique protégée du péché originel.

Une multitude de tradition pour attendre Noël

Durant la période de l'Avent, la tradition veut que l'on installe des sapins que l'on décore. Puisque Noël est une fête de la vie, ces arbres ont été choisis car ils sont parmi les seuls à rester vert même en hiver. On installe souvent en dessous une crèche, dont les santons reproduisent les personnages de la Nativité.

À l'origine, on décorait les sapins de pommes, rappelant le fruit défendu du Jardin d'Eden, puisque Jésus serait né pour racheter les Hommes de la faute d'Adam. On préfère aujourd'hui des boules de Noël. Les guirlandes lumineuses, enfin, rappellent que Jésus est la "lumière du monde" : Noël correspond au moment charnière où les nuits deviennent plus courtes et les jours plus longs, triomphe de la lumière sur les ténèbres.

D'autres traditions marquent le temps d'attente, notamment la couronne de l'Avent, souvent faite en sapin ou en houx, dont les feuilles restent vertes même en hiver, et décorée de 4 bougies. On en allume une supplémentaire chaque dimanche de l'Avent.

Pour marquer chaque jour, il existe aussi des calendriers de l'Avent. À l'origine, il permettait d'avoir chaque jour un extrait des Écritures saintes. Aujourd'hui, ils sont plus volontiers garni de chocolats et autres petites surprises alimentaires.