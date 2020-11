Déconfinement : sera-t-il possible d'aller skier cet hiver ?

et AFP

publié le 25/11/2020 à 06:17

Stations de ski, skieurs et autres adeptes de sports d'hiver devront encore prendre leur mal en patience : lors d'une allocution ce mardi 24 novembre, le président de la République, Emmanuel Macron, a estimé "impossible" une ouverture des stations de ski avant les fêtes de fin d'année.

"Les décisions seront finalisées très prochainement", a précisé le chef de l'État "une concertation a été engagée par le gouvernement avec les élus locaux et les professionnels mais il me semble toutefois impossible d'envisager une ouverture pour les fêtes".

Selon l'évolution de la crise sanitaire, et du nombre de contaminations au nouveau coronavirus, une réouverture au mois de janvier semble davantage probable. C'est également le cas pour les restaurants, salles de sports et bars, mais aussi les lycées et les universités.