publié le 20/11/2020 à 06:30

Les fêtes de Noël risquent d'être perturbées par la crise du coronavirus, mais vous pourrez bien acheter votre sapin. Le ministre de l'Agriculture Julien Denormandie a annoncé lundi 16 octobre qu'un décret autoriserait "dans les tous prochains jours" la vente de sapins de Noël. C'est désormais chose faite. "Dans ce monde aussi frustrant, triste, je crois que la féérie de Noël est en tout point importante", a souligné le ministre lors d'une interview par Public Sénat-LCP-Le Figaro.

La question qui se pose désormais, c'est comment choisir son sapin. Naturel ou artificiel ? bureau d’expertises environnementales québécois Ellipsos, le sapin naturel est plus écologique, mais l’artificiel a moins d’impact sur l'environnement si on le conserve plus de 20 ans, rapporte l'UFC Que Choisir. Si on choisit un sapin naturel, on peut aussi le prendre avec des racines pour le replanter ensuite dans le jardin, ou le garder en pot pour le prochain Noël.

Mieux vaut choisir un sapin à proximité. En France, 80 % des 6 millions de sapins vendus chaque année sont issus de la production française, selon des chiffres fournis de l'association française du sapin de Noël naturel (AFSNN).

Toujours pour limiter son empreinte carbone, mieux vaut éviter de recouvrir le sapin de neige artificielle, souvent pleine de produits chimiques qui empêchent de recycler le sapin en déchet vert.

Enfin, si vous faites le choix d'un sapin naturel, vous aurez le choix entre deux grandes variétés : l'épicéa ou le Nordmann. Le premier aura une meilleure odeur, mais des aiguilles qui piquent et tombent. L'autre pique moins et perd moins ses aiguilles, mais il ne sent pas aussi bon. C'est donc selon votre goût.