Confinement : ce qui sera autorisé et interdit pour les réveillons pendant les fêtes

publié le 25/11/2020 à 10:58

Emmanuel Macron a présenté ce mardi 24 novembre la stratégie qu'allait adopter la France pour poursuivre la lutte contre le coronavirus dans les semaines et les mois à venir. Le Président s'est montré particulièrement détaillé pour l'organisation des fêtes de fin d'année.

Ainsi, si la situation sanitaire continue de s'améliorer d'ici le 15 décembre, un couvre-feu de 21 heures à 7 heures sera mis en place dans toute la France, à l'exception du 24 et du 31 décembre. lI sera donc possible de se déplacer et de se rassembler pour les réveillons de Noël et de la Saint-Sylvestre.

Le Président a répété que chacun doit rester responsable malgré l'absence de règles strictes. Il n'y a pas de nombre à ne pas dépasser comme dans certains pays avec une jauge imposée à 6 ou 10 personnes, mais un appel à l'esprit de responsabilité. Cela doit aller jusqu'à porter le masque à l'intérieur, y compris avec ses parents ou ses frères et sœurs, lorsqu'on reçoit des personnes qui ne vivent pas avec nous au quotidien.