Saint-Nicolas : pourquoi célèbre-t-on la fête le 6 décembre ?

publié le 06/12/2019 à 07:05

Saint-Nicolas se réfère à Nicolas de Myre, évêque en Lycie (actuelle Turquie) au cours du IIIe siècle, et qui était réputé pour sa charité. Au XIe siècle, sa relique est transportée en Italie, puis, en 1098, un chevalier lorrain du nom d’Aubert de Varangéville rapporte une phalange du saint, à Port près de Nancy, et pour laquelle des pèlerinages sont organisés.

Mais l’événement décisif arrive au XIVe siècle : lors de la bataille de Nancy, René II, duc de Lorraine, affronte en 1477 l’armée de Charles le Téméraire et place son armée sous la protection de la relique.

Il triomphe et le saint va rester attaché à la Lorraine. La date de la mort du Saint, le 6 décembre, est donc célébrée. Dans la tradition, la veille, les petits Lorrains glissent devant chez eux un verre d’eau pour Saint-Nicolas et une carotte pour son âne. Accompagné dans certaines régions par le Père Fouettard, il distribue traditionnellement aux enfants une orange et du pain d'épices portant son effigie.

Saint-Nicolas est fêté dans un grand nombre de pays

Saint-Nicolas est reconnu comme le protecteur des enfants avec une légende : il aurait ressuscité trois enfants qu’un boucher mal intentionné avait tué et placé dans le saloir… Dans le nord de la France, c’est la fête des petits garçons. Saint-Nicolas est le pendant de la Sainte-Catherine.

Si la fête a été dépassée par Noël, elle reste encore très vivace à Nancy, ou de grandes célébrations sont organisées et plus généralement dans l'est de la France. La Saint-Nicolas est également fêtée dans un grand nombre de pays d'Europe : la France, l'Allemagne, la Suisse, le Luxembourg, la Belgique.