publié le 25/11/2020 à 06:58

Le président de la République l'a confirmé mardi soir : oui, il sera possible de célébrer les fêtes de fin d'année en famille, si les indicateurs continuent de baisser. S'il faudra, certes, rester prudent, il sera toutefois possible de circuler entre les régions et de retrouver nos proches, a indiqué Emmanuel Macron hier soir. Il n'en fallait pas plus pour que les Français se jettent, dès hier soir, sur les réservations. Le site de la SNCF était au bord de la saturation.

Ce mardi 24 novembre à 20h07, le président prononce ces quelques mots à la radio et à la télévision : "La deuxième étape, ce sera le 15 décembre. Nous pourrons donc à nouveau nous déplacer, sans autorisation, y compris entre régions et passer Noël en famille". Le chef de l'Etat vient malgré lui de lancer le top départ des réservations de Noël, et quasi simultanément, des milliers de Français se connectent en même temps sur le site oui.sncf et tentent de réserver leurs billets de train. + 400% de hausse des ventes par rapport à ces derniers jours, explique Alain Krakovitch, le directeur général de Voyages SNCF.

Ce pic avait été envisagé par la compagnie ferroviaire et les équipes informatiques avaient même été renforcées en prévision de ce discours, même si cela n'a pas empêché quelques lenteurs dues à une affluence exceptionnelle. Près de 4,5 millions de billets sont à vendre pour la période de Noël. Dès ce mercredi, le personnel en boutique et en gare est renforcé pour faire face à l'afflux des clients qui vont réserver pour les fêtes. 100% des TGV et Intercités circuleront à partir du 15 décembre, si les conditions sanitaires le permettent.

