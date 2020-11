Noël : un santon à l'effigie de Didier Raoult victime de son succès

publié le 23/11/2020 à 11:36

À l'approche de Noël, les crèches vont bientôt faire leur retour. Avec un nouveau personnage cette année : le professeur Didier Raoult. Il a été imaginé par Fabienne Pardi, une santonnière de Saint-Cyr-sur-Mer, dans le Var. La drôle d'idée s'est finalement transformée en véritable carton.

"Il faut compter trois heures et demi de travail" pour obtenir le santon de sept centimètres, explique la créatrice. "Le plus délicat est de mettre les petits accessoires", poursuit-elle. Des petites lunettes en fil de laiton et une éprouvette estampillée "Covid-19" et voilà un Didier Raoult format miniature.

Fabienne Pardi en a d'ailleurs envoyé un exemplaire au scientifique. Ce dernier lui a adressé une lettre de remerciement, la complimentant pour son travail jugé "magnifique". Victime de son succès, le santon Didier Raoult, vendu à 35 euros, n'est déjà plus disponible.