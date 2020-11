Déconfinement : pourra-t-on fêter Noël en famille ?

publié le 25/11/2020 à 06:30

Le réveillon aura un goût un peu particulier cette année. Lors de son discours mardi 24 novembre, Emmanuel Macron a détaillé les nouvelles mesures pour sortir progressivement du confinement. Parmi les annonces très attendues, celles concernant les fêtes de fin d'année.

De nombreuses familles attendaient de savoir si elles pourraient se retrouver pour ces moments privilégiés, et la réponse est oui, à condition que les objectifs sanitaires soient atteints d'ici là. Le confinement serait alors levé dès le 15 décembre, et remplacé par un couvre-feu sur tout le territoire national, de 21 heures à 7 heures. Avec une exception pour les réveillons du 24 et du 31 décembre, au cours desquels la circulation sera libre.

Toutefois, Emmanuel Macron a appelé à la plus grande prudence, notamment avec les personnes fragiles. Il a appelé les Français "à porter le masque", même en famille ou entre amis, et à scrupuleusement respecter les gestes barrières.

De son côté, l'Organisation mondiale de la Santé a fait part lundi de ses recommandations pour ces fêtes de fin d'année au temps de la pandémie de coronavirus. Selon l'OMS, "la meilleure option" est d'organiser un Noël en petit comité, sans grande réunion de famille.