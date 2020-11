Fêtes de fin d'année : comment passer un Noël en famille et en sécurité ?

publié le 26/11/2020 à 06:17

Le confinement devrait être levé le 15 décembre, si les conditions sanitaires le permettent, et remplacé par un couvre-feu. Le 24 décembre au soir, tout comme le 31, fera toutefois exception : il sera possible de se déplacer toute la nuit. Il sera donc possible de se rassembler à l'occasion des fêtes de Noël et de la nouvelle année.

Toutefois, lors de son allocution de ce mardi 24 novembre, Emmanuel Macron en a appelé au "sens des responsabilités des Français". Si aucune règle contraignante n'a été fixée, "les réunions privées doivent au maximum limiter le nombre d'adultes dans une même pièce au même moment", a expliqué le chef de l'État, appelant au respect des règles sanitaires. Aucune jauge n'a toutefois été fixée.

Au Royaume-Uni, la limite est fixée à 3 foyers différents maximum, cinq jours maximum. En Allemagne, les Länder ont plaidé pour une limite de 10 personnes de plus de 14 ans maximum. En Espagne, la limite de 6 personnes est évoquée.

Pour le reste, les règles sanitaires habituelles doivent être strictement respectées. Il est fortement recommandé de porter le masque en toute occasion, y compris à la maison, et de ne l'enlever que pour manger. Ceux qui feront la cuisine et le service doivent également porter un masque et bien se laver les mains régulièrement. Idem pour l'ouverture des cadeaux, il faut bien se laver les mains avant et après.

Il est recommandé de profiter du nombre restreint de convives pour éloigner le plus possible les personnes autour de la table, au moins 1m, 1,5m entre chaque invité. Il faut aussi faire particulièrement attention aux personnes fragiles, notamment les personnes âgées. Malgré le froid, il ne faut pas hésiter à aérer toutes les heures.