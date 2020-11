publié le 19/11/2020 à 22:08

Ce sont des chiffres qui font froid dans le dos quand on sait qu'en France, les restaurants et bars pourraient encore rester fermés jusqu'en 2021 en raison de la deuxième vague de l'épidémie de coronavirus et l'impossibilité de porter des masques dans ces lieux. Outre-Manche, près de 3 restaurants et pubs sur 4 pourraient fermer en raison de la crise sanitaire, selon une étude citée par Capital.

Le sondage a été réalisé par le cabinet d'études CGA auprès de 446 sociétés qui représentent 20.000 établissements pour les organisations British Beer and Pub Association, UK Hospitality et British Institute of Innkeeping. Conclusion : 72 % des répondants s'attendent à "ne plus être viables et à fermer en 2021".

En conséquence, les organisations demandent au gouvernement britannique la réouverture des restaurants et bars, alors que décembre est "un mois clef pour la survie même" de ces entreprises. Ils réclament aussi des aides publiques plus importantes pour les aider.