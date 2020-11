publié le 16/11/2020 à 07:38

Comment faire prendre conscience de l'importance de respecter les règles ? C'est toujours un véritable enjeu de communication pour tous les gouvernements. Toutefois, l'Allemagne a réussi, semble t-il un coup de de maître en la matière. Les Allemands ont lancé une campagne de communication qui cartonne sous forme de spots vidéos.

Dans ces derniers, ils rappellent qu'en 2020 pour être un héros et sauver des vies, il faut simplement rester chez soi. Une mise en scène habile, comme si dans 50 ans des anciens combattants racontaient leurs souvenirs de la Covid-19 en 2020.

C'est un vieux monsieur assis dans un fauteuil, qui raconte ses souvenirs de guerre. Il avait donc 22 ans en 2020, lorsque la deuxième vague est arrivée. Musique dramatique, pour parler de cette guerre qui a mis les jeunes en première ligne de la bataille. "Le destin du pays était soudain entre nos mains, alors nous avons pris notre courage à deux mains et fait ce que l'on attendait de nous.... la seule chose à faire : rien. Rien du tout", dit le vieillard dans la vidéo. On le voit alors, âgé de 22 ans, avachi dans son canapé à manger des chips et des nuggets au poulet.

Diffusés ce samedi 14 novembre, sous le titre "Héros très spéciaux", les deux clips font un tabac sur les réseaux sociaux. Ils ont reçu des milliers de likes et figurent parmi les principales tendances sur Twitter. Le plus souvent appréciés, mais parfois critiqués, mais au moins on en parle et c'était l'objectif de cette campagne.

> Zusammen gegen Corona #besonderehelden

