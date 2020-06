publié le 10/06/2020 à 06:35

Alors que l'épidémie de coronavirus circule moins en France depuis quelques jours, il convient de rester très prudent, notamment au contact de personnes à risques. Si vous comptez, par exemple, vous rendre chez une personne âgée, souvent très isolée pendant le confinement, certaines précautions sont impératives.

Peut-on dans ce cas se voir prescrire un test PCR pour savoir si l'on est porteur du virus et partir l'esprit serein ? Pas vraiment. L'objectif du test est de savoir si vous êtes malade à l'instant T et il faut avoir une ordonnance pour se rendre dans un laboratoire, ce que le médecin ne signera pas pour la seule raison d'une visite à quelqu'un.

Si le médecin accepte et que le résultat est positif, la seule option est de rester chez soi et de s'isoler. En cas de résultat négatif, il est toujours possible qu'un patient soit malade, le test pouvant être faussement négatif dans 20 à 30% des cas.

Porter un masque et se laver les mains

La solution, plutôt que de se lancer dans un test PCR, est de porter un masque pour rendre visite à quelqu'un de fragile, en permanence et que la personne en porte un également. Il faut se laver les mains le plus souvent possible et éviter de toucher les poignées ou les interrupteurs ou de manger à la même table.