Jean-Marie Bigard a poussé un coup de gueule contre les mesures de restrictions annoncées par Olivier Véran pour lutter contre le coronavirus. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, l'humoriste s'en prend au ministère de la Santé en l'insultant.

Invité lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 27 septembre, Olivier Véran répond à Jean-Marie Bigard. "Je vais reprendre l'expression utiliser par un ancien premier ministre (François Fillon, en mai 2010, ndlr), je me contrefous de l'expression de tel ou tel à mon égard. En revanche, je note (...) cette espèce de violence débridée, de violence sociale qui s'exprime sur les réseaux sociaux à visage couvert ou découvert".

Le ministre de la Santé se dit "inquiet" pour "notre société et notre capacité à vivre ensemble". "Nous sommes dans une société qui est de plus en plus soumise à des expressions de violence, comme si c'était devenu la norme, la règle ou que ce n'était pas grave", a-t-il répondu en indiquant qu'un "travail collectif" devait être mené sur le sujet.