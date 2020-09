Fermeture des bars à 22h : une "ineptie", selon Martine Aubry

et AFP

publié le 25/09/2020 à 23:47

Les réactions contre les mesures annoncées par le gouvernement pour endiguer l'épidémie de la Covid-19, se poursuivent. Ce vendredi 25 septembre, lors de sa conférence de presse de rentrée, la maire socialiste de Lille, Martine Aubry, a estimé que la fermeture des bars dès 22h est "une ineptie", et ajouté "ne pas comprendre" cette mesure "générale" qui revient à "sanctionner toute une profession".

"Nous arrivons à des mesures qui pénalisent tout le monde, et je le regrette profondément. 22h, c'est une ineptie. Dire à des bars de fermer à 22H00, autant leur dire qu'ils doivent fermer", a lancé la maire de Lille. "Certains bars ne respectent pas les mesures, c'est eux qu'il faut sanctionner, et pas sanctionner toute une profession", a ensuite précisé Martine Aubry, en rappelant que la municipalité a dressé 490 PV pour non respect des consignes sanitaires.

"Faute d'avoir fermé à temps certains établissements qui ne jouaient pas le jeu (...), aujourd'hui on prend une mesure, 22h, qui n'a pas de sens", a-t-elle déploré. "Sur 800 bars à Lille, s'il y a une petite centaine qui créent des problèmes, on enquiquine tout le monde" alors que "les artisans, les commerçants, les restaurateurs et la majorité des bars ont respecté les règles". Placée en "zone d'alerte renforcée", la métropole de Lille, où le taux d'incidence a atteint 302,4, verra les bars fermer dès 22h à partir de lundi, pendant 15 jours.