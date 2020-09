publié le 26/09/2020 à 23:03

Contrairement à ce qui avait été décrété initialement, la préfecture de police a annoncé que les gymnases parisiens resteront accessibles aux mineurs qui pratiquent une activité sportive en club amateur.

Dans un arrêté publié vendredi soir, la préfecture de police avait décidé que "les clubs de sport, les salles de sport et les gymnases (seraient) fermés, sauf pour les activités scolaires et périscolaires, et pour les entraînements des sportifs professionnels et de haut niveau".

Désormais, les mineurs en club amateurs et en associations pourront également continuer de pratiquer leur activité. Avec cette décision, le préfet de police Didier Lallement s'aligne sur la décision du ministère des Sports. Cette annonce devrait soulager le sport amateur qui souffre depuis la rentrée d'une reprise fébrile.



En effet, Denis Lafoux le directeur général de la fédération des clubs omnisports avait même parlé de "panique" et de "coup de bambou pour une partie de nos clubs".

Une mesure effective dès ce samedi

De son côté, l'adjoint à la mairie de Paris en charge des sports, Pierre Rabaudan, s'est réjoui de cette décision : "Pour les adultes nous continuons les discussions", avec la préfecture de police, a-t-il indiqué sur son compte Twitter.

En effet, cette mesure faisait suite au rebond de l'épidémie en France. Ainsi, les villes de Paris, Lille, Toulouse, Saint-Etienne, Rennes, Rouen, Grenoble, Montpellier, Bordeaux, Lyon et Nice, avaient été placées en zone d'alerte renforcée mercredi soir. Ce seuil d'alerte comprend différentes nouvelles mesures sanitaires, dont la fermeture des bars à 22 heures maximum à compter de lundi.

Concernant les gymnases désormais autorisés aux mineurs des clubs amateurs, la mesure est effective dès ce samedi 26 septembre. Elle est valable au moins jusqu'au vendredi 9 octobre inclus.