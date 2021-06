Euro 2021 : les conseils de Cyril Lignac pour un savoureux apéro devant France-Suisse

Que déguster ce 28 juin au soir pour un bon apéro dînatoire devant le match France-Suisse de l'Euro 2021 ?

"Déjà on va prendre du fromage suisse et du jambon blanc français, comme ça on va mettre tout le monde d'accord", démarre Cyril Lignac. Ensuite, prenez du pain de mie, coupez des tranches "comme si vous ouvriez le pain de mie en accordéon", précise le chef. Pliez en quatre le jambon et le gruyère.

Nichez le tout au cœur du grand pain de mie en laissant dépasser un petit peu. Dans un papier aluminium, mettez du beurre fondu pour imbiber le pain, puis enfournez au four à 170 degrés pendant 30 minutes. On le sort, on pose dans un grand plat et on taille des tranches à l'entaille où il y a le jambon et le fromage. Vous pouvez accompagner ce pain savoureux avec une salade de mâche avec une sauce à l'huile de noix et un vinaigre de cidre. "C'est une variation du croque-monsieur sans béchamel", ajoute Cyril Lignac.

