Didier Deschamps et Antoine Griezmann lors d'un entraînement de l'équipe France

À partir de maintenant, ils n'ont plus le droit à l'erreur. L'équipe de France affronte ce lundi 28 juin la sélection suisse à Bucarest (21h) en 8e de finale de l'Euro 2021, son premier match à élimination directe dans la compétition. Pour le consultant de M6 et RTL Robert Pirès, il s'agit d'un "adversaire à prendre au sérieux" et du début d'une "autre compétition".

Comme depuis le début de la compétition, une attention particulière sera portée au trio d'attaque composé d'Antoine Griezmann, Karim Benzema et Kylian Mbappé. Le dernier est le seul des trois à ne pas encore avoir ouvert son compteur dans la compétition. "Un joueur comme Mbappé, et il le sait, est attendu au tournant, souligne Robert Pirès. Dans un 8e de finale à élimination directe, il est capable de faire la différence."

Le champion du monde 98 reconnaît que les équipes adverses ont, depuis le début du tournoi, concentré leurs efforts défensifs pour contenir le joueur du PSG, qui s'est malgré tout procuré quelques occasions de but nettes, contre l'Allemagne notamment. "C'est à lui de changer un peu sa manière de jouer, considère cependant l'ancien attaquant d'Arsenal, à lui de nous montrer que c'est un grand joueur".

L'équipe suisse pourrait elle aussi se montrer dangereuse, selon Robert Pirès. La France devra faire particulièrement attention aux trois attaquants adverses, Xherdan Shaqiri, Breel Embolo et Haris Seferovic. Le chroniqueur pronostique malgré cela une victoire française 2-1.