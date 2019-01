EN DIRECT - "Gilets jaunes" : suivez l'acte 9 des mobilisations en France

publié le 12/01/2019 à 07:00

La France s'apprête à passer un nouveau samedi sous tension. Pour ce neuvième acte de la mobilisation des "gilets jaunes", pas moins de 80.000 policiers et gendarmes seront mobilisés sur tout le territoire, dont 5.000 à Paris. 14 véhicules blindés sur roues de la gendarmerie seront également positionnés dans la capitale.



Après une baisse continue du nombre de manifestants lors des précédents rassemblements, les autorités ont dit s'attendre à une mobilisation "plus forte" que la semaine précédente et à "plus de radicalité". Face à l'imprévisibilité des participants, qui comme chaque samedi depuis deux mois n'ont pas déclaré de parcours pour leur manifestation (sauf le 5 décembre), l'objectif des forces de l'ordre reste "de quadriller, être mobile, être réactif, interpeller très vite dès que des dérapages se produisent", a expliqué le préfet de Police de Paris Michel Delpuech.

Mais au contraire des semaines précédentes, les "gilets jaunes" ne se retrouveront pas seulement à Paris. Si des manifestations ont été annoncées dans plusieurs villes de France comme à l'accoutumée, la ville de Bourges (Cher) a été choisie par certaines figures du mouvement comme centre de la contestation. En conséquence, la préfète du département, Catherine Ferrier, a pris un arrêté interdisant tout rassemblement dans le centre historique de cette ville de 66.000 habitants.

