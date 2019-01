"Gilets jaunes" : les perturbations à prévoir à Paris ce samedi

publié le 12/01/2019 à 07:32

Les "gilets jaunes" ne désarment pas. Ce samedi 12 janvier, ils appellent à une neuvième journée d'action nationale. Et cet acte 9 entraînera, comme les semaines précédentes, une circulation perturbée des transports en commun, notamment dans la capitale. Selon la RATP, plusieurs lignes de métro et de RER ne seront pas desservies, à la demande de la police.



Voici la liste des stations fermées samedi :

- Ligne 1 : Tuileries,George V, Argentine

- Ligne 1, 8 et 12 : Concorde

- Ligne 1 et 13 : Champs-Élysées-Clémenceau

- Ligne 1 et 9 : Franklin Roosevelt

- Ligne 1, 2, 6 et RER A : Charles-de-Gaulle-Étoile

- Ligne 9 et 13 : Miromesnil

- Ligne 13 : Varenne

En fonction des événements, certaines stations pourront être fermées en cours de journée. L'évolution de la situation est à suivre sur le site de la RATP.

De plus, les services de vélos et de véhicules en auto-partage seront également perturbés. Ainsi, le service Free2move adaptera ses services du vendredi 11 janvier à 22h, au dimanche à 7h. La zone de service pourra être consultée en temps réel dans l'application. De son côté, le service d'auto-partage de vélos Vélib' verra environ 150 bornes fermées dans certaines zones de la capitale, ce samedi. Une carte interactive en temps réel permet de vérifier les bornes disponibles.