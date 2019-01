"Gilets jaunes" : quel dispositif de sécurité pour l'acte 9 samedi à Paris ?

publié le 12/01/2019 à 06:30

L'acte 9 des "gilets jaunes" a lieu samedi 12 janvier. Alors que la mobilisation est repartie à la hausse la semaine dernière, le préfet de police de Paris redoute une mobilisation plus forte encore demain et s'attend à plus de radicalité. Le dispositif de sécurité va lui retrouver son niveau de la mi-décembre.



Samedi, 5.000 policiers et gendarmes seront mobilisés à Paris. Le bas des Champs-Élysées et la place de la Concorde seront bouclés et la circulation interdite autour de l'Élysée et de la place Beauvau. Le dispositif de sécurité sera également très important dans le quartier de l'Assemblée nationale et des ministère dans le VIIe arrondissement. Objectif : ne plus revivre les scènes de violence que l'on a notamment connues au ministère de Benjamin Griveaux.

Les 14 petits véhicules blindés de la gendarmerie nationale seront de nouveau déployés. Ils permettent de dégager plus facilement d'éventuelles barricades. Seront également présents la BRI et des équipes de policiers et gendarmes très mobiles qui pourront se déplacer très facilement dans la capitale.

Car à l'heure actuelle, une grosse incertitude règne sur les lieux de cet acte IX. Contrairement à samedi dernier, la Préfecture de police de Paris n'a reçu à l'heure actuelle aucune demande de manifestation.