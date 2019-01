et AFP

publié le 11/01/2019 à 04:42

Le lancement du grand débat national annoncé par le gouvernement n'y fait rien : les "gilets jaunes" sont toujours déterminés à faire entendre leur voix. Les manifestants se préparent donc à de nouveaux rassemblements dans toute la France lors d'un acte 9 prévu pour le samedi 12 janvier. Une question demeure concernant l'épicentre du mouvement : Paris ou Bourges ?





L'une des figures des "gilets jaunes", le chauffeur routier Éric Drouet privilégie de son côté la capitale. Le lieu de rassemblement, annoncé à La Défense sur Facebook (avec 3.000 participants et 16.000 personnes intéressées dans la nuit de jeudi à vendredi, ndlr) devrait être dévoilé au dernier moment, comme lors des autres samedis.

Mais deux autres visages des "gilets jaunes", l'autoentrepreneuse Priscillia Ludosky et le Breton Maxime Nicolle ont eux choisi Bourges. Au centre de la France, cette préfecture est "une ville un peu moins connue des forces de l'ordre pour éviter qu'il y ait du 'nassage' (encerclement, ndlr) de fait, que la tension monte", a expliqué le porte-parole à Konbini. Il explique également que de par sa position géographique centrale, cette commune permettra à un plus grand nombre de s'y rendre sans faire beaucoup de route.

Les musées fermés à Bourges samedi

Jeudi midi, aucune demande d'autorisation de manifestation n'avait encore été déposée, selon la préfecture. Pourtant, 2.700 participants disaient vouloir s'y rendre sur Facebook et 13.000 personnes étaient intéressées dans la nuit de jeudi à vendredi. Inquiète, la ville du Cher a commencé à démonter ses horodateurs et fait retirer les engins de chantier. Les musées de la commune seront par ailleurs fermés samedi.



D'autres rassemblements sont annoncés dans plusieurs villes : Bordeaux, Marseille, Toulouse, Lyon, Strasbourg, Lille, Nantes, Rennes... Les manifestants prévoient aussi une reprise des blocages et certains appellent à retirer leur argent des banques, sans susciter l'inquiétude du secteur. Ils sont soutenus par Solidaires, seul syndicat à appeler à rejoindre les cortèges.