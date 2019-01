et William Vuillez

Le Premier ministre l'a promis. Le dispositif de sécurité pour cette neuvième séquence de mobilisation des "gilets jaunes", sera "considérable". Samedi 12 janvier, 80.000 policiers et gendarmes seront déployées dans toute la France, dont 5.000 à Paris. C'est une information RTL, plusieurs blindés de la gendarmerie seront de nouveau déployés dans la capitale. En tout, 14 VBRG sont prévus pour sécuriser Paris, plusieurs seront visibles dans les rues dès le matin. Deux autres blindés devraient être déployés dans le Gard, selon une source proche du dossier.



Après les violences du week-end dernier et en réponse à la cagnotte de soutien au boxeur Christophe Dettinger, une autre cagnotte a été lancée pour les forces de l'ordre blessées. Elle a dépassé aujourd'hui le million d'euros, ce qui réjouit le secrétaire d’État à l'intérieur Laurent Nuñez. "C'est une très bonne chose et ça montre que le soutien à nos forces de l'ordre est bien réel", a-t-il déclaré au micro RTL de Philippe de Maria.

À Bourges, le collectif "La France en colère" laisse planer la menace d'un rassemblement massif. Aucune demande de manifestation n'a été déposée mais la ville se prépare : par précaution, tous les horodateurs ont été démontés et on a retiré tous les engins de chantier qui pouvaient devenir des projectiles.

Carlos Ghosn - Une réunion extraordinaire du conseil d'administration de Renault a débuté ce jeudi. Elle se tient alors que Carlos Ghosn est plus que jamais dans la tourmente. Incarcéré au Japon sa demande de libération conditionnelle a été rejetée.



Justice - À Bruxelles, le procès de Mehdi Nemmouche s'est ouvert ce jeudi 10 janvier au matin. Ce français de 33 ans est jugé pour la tuerie du musée juif de Bruxelles dans laquelle 4 personnes avaient péri en mai 2014.



Soldes - Le site venteprivée.com est dans le collimateur de la Répression des fraudes. La DGCCRF accuse le groupe français de tromperies sur les prix.



Disparition - Un Mirage 2000 s'est évaporé dans le Jura il y a plus de 24 heures. L'appareil avait décollé mercredi matin de la base aérienne de Nancy pour un vol d'entraînement aux missions à basse altitude.