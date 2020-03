publié le 17/03/2020 à 17:59

Depuis ce mardi 17 mars à midi, la France est officiellement confinée. Une situation inédite en temps de paix, comme l'a souligné Emmanuel Macron dans son allocution d'hier. Mais "nous sommes en guerre", a insisté le président de la République. Cela n'est sans posé de nombreuses questions.

Thomas Sotto, dans une édition spéciale de RTL Soir, vous propose d'y répondre en direct, à l'antenne, avec la rédaction et des spécialistes, notamment des médecins. Vous pouvez poser vos questions en commentaires ou en appelant le 3210.

Les mesures de confinement vont durer "au moins 15 jours", a indiqué Emmanuel Macron. Les infractions seront sanctionnées par des amendes. Les déplacements indispensables sont permis, mais à la seule condition d'être en possession d'une attestation sur l'honneur. Dans le monde, la maladie Covid-19 a tué au moins 7.063 personnes, avec plus de 180.090 cas d'infection, selon un bilan établi par l'AFP à 9 heures.

Les réponses à vos questions

19h12 - Les personnes atteintes d'un cancer doivent-elles se rendre à l'hôpital ? "Seul l'oncologue peut dire si la chimiothérapie peut-être différée ou non. Si ce n'est pas possible tout sera mis en oeuvre pour que les gestes barrières soient respectées et les précautions soient prises", rappelle le Dr Michel Benhamou, responsable du service réanimation de l'Hôpital Privé d’Antony.



18h35 - Quelles frontières vont fermer et quand ? "Les pays de l'espace Schengen ont fermé à 12h ce mardi les frontières pour que les non-européens ne viennent pas en Europe s'ils n'ont pas de raisons essentielles de le faire. Pour les frontières entre pays européens, il faut qu'on se coordonne : Comment on assure le trafic des marchandises ? Comment on assure les travailleurs transfontaliers ? Comment on assure le rapatriement de ceux qui sont à l'étranger ?", indique Amélie de Montchalin, Sécrétaire d’État aux Affaires Européennes sur RTL.



18h30 - Peut-on faire du sport dans la rue ? "La pratique du sport est autorisée. Quelqu'un qui fait du sport, seul, et qui a son attestation a le droit de faire cette activité. Nous la priorité c'est qu'il faut empêcher les regroupements et les cohues dans les commerces", explique David Le Bars, secrétaire général du Syndicat des commissaires de la police nationale.



18h27 - Pourquoi se rue-t-on dans les supermarchés ? "Le fait de se ruer permet d'être actif et pas passif par rapport à quelque chose qui nous dépasse, comme un virus invisible. Le fait d'acheter de façon irrationnelle, est le fait d'être dans l'action et on a l'impression de faire quelques chose. Le propre de la panique c'est que ce n'est plus rationnel", déclare Hélène Romano, psychothérapeute



18h25 - Y a-t-il une alternative au paracétamol en cas de coronavirus ? "Le paracétamol n'est pas un médicament qui soigne, il allège les symptômes. Quand on est soit allergique ou intolérant, on peut avoir recours à l'aspirine", dit le Dr Michel Benhamou, responsable du service réanimation de l'Hôpital Privé d’Antony.

La vente de paracétamol conseillé pour combattre les symptômes liés au coronavirus, sera restreinte à partir de ce mercredi 18 mars en pharmacie et suspendue sur internet, a annoncé l'Agence du médicament (ANSM).



18h22 - Faut-il renouveler l'attestation pour sortir tous les jours ? "Il est mentionné qu'il faut mettre la date donc il faut la renouveler à chaque fois puisque le motif peut changer à chaque fois. Ce qui ne change pas c'est l'attestation employeur qui est durable", rappelle David Le Bars, secrétaire général du Syndicat des commissaires de la police nationale.



Le gouvernement étudie la possibilité de lancer une application pour utiliser une version numérisée de l'attestation dérogatoire de sortie. En attendant, le document doit être imprimé ou reproduit sur papier.

18h17 - Comment gérer les écrans pendant le confinement ? "Ils vont permettre de rester en contact avec l'extérieur mais il ne faut pas que ce soit l'unique moyen de communication. Il faut qu'on réapprenne à communiquer, à se parler, à faire des choses ensemble. L'écran ne doit pas faire écran à la communication", explique Hélène Romano, psychothérapeute.



18h11 - Agnès Buzyn a livré des aveux étonnants dans le journal Le Monde. L'ancienne ministre de la Santé est revenue sur son départ du gouvernement en pleine crise du coronavirus pour mener la bataille des municipales. "On aurait dû arrêter, c'était une mascarade", confie-t-elle.



18h00 - Bonsoir à tous et bienvenue dans ce live !