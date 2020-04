Pharmacies, supermarchés, mairies... Où trouver des masques ?

Romain Longieras / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Crédit Image : Romain Longieras / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP | Crédit Média : Sophie Aurenche | Durée : 01:21 | Date : 28/04/2020

publié le 28/04/2020 à 21:08

Plus la date du 11 mai approche, plus les choses s'accélèrent en vu du déconfinement. Les masques plus qu'attendus, commencent à être livrés dans les différents points de ventes. Pour les particuliers souhaitant s'en munir, plusieurs solutions :

Tout d'abord les bureaux de tabac, 24.000 buralistes vont en proposer à partir de jeudi 30 avril. Dans un premier temps, 2 millions de masques seront distribués. Les pharmacies ont retrouvé le droit de vendre des masques, cependant toutes non pas encore été livrées. Cela devrait probablement arriver dans les jours prochains.

Dans quelques jours, il pourra également vous en être délivrés dans les supermarchés Intermarché, Carrefour et Monoprix. Cependant les masques ne seront pas en libre accès dans les rayons. Vous devrez préalablement effectuer une demande en ligne sur le site masquesolidaire.fr. Vous pourrez ensuite récupérer à la caisse une enveloppe à votre nom contenant deux masques par personne sur dix jours, tout sera référencé.

Mairies et collectivités

Vous pouvez également vous rapprocher des couturières de votre quartier. Autre solution, les mairies et collectivités en ont commandé par centaine de milliers. Les distributions ont commencé ou vont commencé. En Mayenne par exemple, 6.000 volontaires vont commencer à les distribuer à partir du 8 mai. À Troyes les plus de 70 ans ont déjà été livrés à domicile. Pour les moins de 70 ans, ils devront se rendre dans un point de retrait, un jour différent par tranche d'âge.