Déconfinement : les pétitions pour la réouverture des plages se multiplient

publié le 02/05/2020 à 21:07

Christophe Castaner a de nouveau été très clair à l’issue du conseil des ministres exceptionnel de ce samedi 2 mai. Les plages vont rester fermées au public après le 11 mai. L’accès au littoral restera interdit au moins jusqu’au 1er juin. Une mesure qui passe mal parmi ceux qui se demandent pourquoi les plages restent fermées alors que les parcs et jardins peuvent rouvrir.

Les pétitions se multiplient. En Bretagne, l’une d’elle a déjà recueilli plus de 36.000 signatures. Et en Baie de Somme, une autre pétition a été lancée pour accéder de nouveau à la plage. La fermeture est contestée notamment à Cayeux-sur-Mer. Cette pétition a déjà recueilli près de 4.500 signatures en cinq jours.

Eulalie Steens, présidente des Cabines et du chemin des planches de Cayeux-sur-Mer, est à l’origine de cette revendication. "Aller à la plage, ça évoque l’idée de vacances. On en n’est pas là du tout. C’est d’avoir accès à un espace naturel, vaste, où l’on peut marcher, faire son jogging, et où justement la distanciation sociale est très facile à respecter," justifie-t-elle.

"Quand vous promenez votre chien sur le littoral et que la personne que vous rencontrez est à 50 m de vous, je crois qu’il n’y a aucun problème. Nous ne sommes pas au 15 août, nous sommes dans le quotidien du littoral de monsieur et madame Tout le monde. Donc dès le 11 mai, il est normal que l’accès à l’espace maritime soit ouvert," réclame Eulalie Steens.