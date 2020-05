Déconfinement : que peut-on faire ou non dans un département rouge et vert

publié le 07/05/2020 à 07:30

Dans les départements classés en vert, autrement dit l'Ouest de la France ainsi que le Corse, la moindre présence de cas de Covid-19 permettra un déconfinement plus large que dans l'Est de la France et la région parisienne. Dans les premiers, les crèches, parcs, jardins, et certains sites naturels pourront rouvrir contrairement à ceux classés en rouge.

Dans les départements classés vert les collèges rouvriront, à commencer par les classes de 6ème et de 5ème, et dans la limite de 15 élèves par classes. Ils resteront fermés dans les départements classés rouge. Dans les deux cas, les lycées resteront fermés au moins jusqu'à début juin.

Malgré les différences de couleur, de nombreuses dispositions sont les mêmes dans les deux cas : salles de sport, salles des fêtes, lieux de culte, cafés, restaurants, salles de cinéma, et centre commerciaux resteront fermés et les rassemblements de plus de 10 personnes interdits.

#CORONAVIRUS #COVID19 | Retrouvez le détail des mesures concernant la pratique des sports dans le cadre de la stratégie nationale de déconfinement présentée par @EphilippePM.

Pour plus d’informations 👉 https://t.co/YllvaHRyt0 pic.twitter.com/CXKbd3wwA3 — Gouvernement (@gouvernementFR) May 2, 2020

Quelques activités resteront autorisées pour les deux couleurs : l’accès aux forêts, aux cimetières ou aux médiathèques.