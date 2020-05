Déconfinement : réouverture partielle de certains musées parisiens à la mi-juin

publié le 04/05/2020 à 18:54

Si le 11 mai la majorité des commerces devraient rouvrir leurs portes, pour les lieux culturels accueillant un grand nombre de visiteurs la tâche s'annonce plus compliquée. Cependant, l'adjoint à la culture à la mairie de Paris Christophe Girard a annoncé à Télérama, une réouverture partielle pour certains musées parisiens.

Sont notamment concernés, le Petit Palais et le Musée d'Art Moderne de Paris. L'adjoint à la culture a néanmoins précisé que ces musées devront privilégier "certaines de leurs salles et certaines de leurs collections pour qu’on ne dépasse jamais l’objectif de groupes successifs de 10 personnes dans l’espace public". L'avenir des musées nationaux comme le Louvre ou le musée d'Orsay reste pour l'heure en suspend.

Si les petits musées pourront rouvrir de façon partielle à la mi-juin, les grands musées resteront quant à eux fermés après le 11 mai, tout comme les cinémas, les théâtres et tout événement de plus de 5.000 personnes, a précisé Édouard Philippe.

Un "Mois d'Août de la culture" à Paris

Conjointement avec quatre conservateurs, Christophe Girard organise la mise en place d'un "Mois d'Août de la culture" pour les Parisiens. Des concerts, des spectacles, de la danse et du cinéma devraient entre autres, prendre place "en extérieur surtout, dans les parcs, jardins et sur de petites places", précise à nos confrères l'adjoint à la culture.

Cet événement à pour but de relancer la culture dans la capitale, tout en respectant les mesures de sécurité sanitaire. "Ils devront imaginer des événements qu’on suivra encore par groupe de dix successifs. On y retrouvera une autre manière de vivre et de regarder l’art", se réjouit Christophe Girard qui dénonce une habituelle "course à l'échalote culturelle" concernant les œuvres, collections, expositions et musées, qui selon lui "ne servait, en rien, à mieux regarder les œuvres".

L'adjoint à la culture à la mairie de Paris a également annoncé ne pas avoir renoncé à la fameuse Nuit Blanche, qui se tient début octobre dans la capitale.