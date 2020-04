publié le 13/04/2020 à 20:12

Alors que la pandémie de coronavirus poursuit sa progression, la question était sur toutes les lèvres : quelle date de fin de confinement donnera Emmanuel Macron lors de sa quatrième allocution ? "Le confinement doit encore se poursuivre jusqu'au lundi 11 mai", a finalement annoncé le président de la République, précisant que le déconfinement s'appliquera "progressivement".

C'est à la fin du printemps, que la France devrait reprendre progressivement sa vie économique. "Les écoles et les crèches rouvriront progressivement", a déclaré Emmanuel Macron. Il a estimé que les mesures de confinement représentent "le seul moyen d'agir efficacement et la condition pour ralentir la propagation du virus, augmenter nos places en réanimation et reconstituer les forces du personnel soignant".

Le chef d'État a admis "mesurer pleinement" l'effort demandé aux Français et a souligné les aides prévues par l'État en réponse à la crise économique. "Je connais vos angoisses : j'ai donc demandé au gouvernement d'accroitre les aides et de les simplifier", notamment pour les artisans et les auto-entrepreneurs, alors que huit millions de salariées bénéficient du chômage partiel, "une mesure inédite", s'est-il félicité. Ce dispositif sera "prolongé et renforcé", a-t-il encore assuré.

Macron annonce des "aides spécifiques"

Emmanuel Macron a appelé plusieurs secteurs économiques à la solidarité, notamment en encourageant les banques "à décaler les échéances" et les assurances à "être au rendez-vous". Le tourisme comme l'évènementiel, "durablement affectés" par la crise économique provoquée par la pandémie du Covid-19, recevront des "aides spécifiques" et verront leurs charges annulées.

Quant à la poursuite du confinement, le président a rappelé que durant les quatre prochaines semaines, "les règles devront continuer d'être respectées : (...) elles ne seront ni renforcées ni allégées, mais pleinement appliquées". D'ici le 11 mai, "plus on respectera les règles, plus on sauvera des vies", a-t-il ajouté, appelant les Français à respecter scrupuleusement les consignes sanitaires en rigueur depuis le 17 mars dernier.



Le chef de l'État a également annoncé qu'à partir du 11 mai, en "lien avec les maires, l'État devra permettre à chaque Français de se procurer un masque grand public" pour se protéger du coronavirus, a indiqué le président Emmanuel Macron lundi soir lors de son allocution. "Pour les professions les plus exposées et pour certaines situations comme dans les transports en commun, son usage pourrait devenir systématique", a-t-il précisé.