Déconfinement : ce qui va changer lundi et dans les prochaines semaines

publié le 14/06/2020 à 22:28

"Nous allons retrouver pour partie notre art de vivre, notre goût de la liberté." Emmanuel Macron s'est exprimé dimanche 14 juin, annonçant une nouvelle étape de déconfinement. Reprise de l'école, réouverture des cafés et restaurants, ouverture des frontières... La France va pouvoir retrouver une vie quasi normale, à quelques exceptions près.

Demain, lundi 15 juin, marque la 3e étape du déconfinement de la France. Une des premières annonces faites par le président : "Dès demain, à l'exception de Mayotte et de la Guyane, tout le territoire passera dans ce qu'il est convenu d'appeler la zone verte."

Ce passage en vert permettra principalement "la reprise du travail et la réouverture des cafés et restaurants en Île-de-France", a précisé le président. "En somme, nous allons retrouver pleinement la France. Cela ne signifie pas que le virus a disparu et que nous pouvons baisser totalement la garde. Il nous faudra pour longtemps encore respecter les règles de distance physique," tempère Emmanuel Macron.

Ce qui rouvrira dès demain

Dès demain les salariés pourront tous reprendre le chemin du travail. Le passage en zone verte le 15 juin signifie la réouverture de tous les bars, restaurants et cafés. Une mesure qui concerne surtout l'Île-de-France, qui était toujours contraints de rester fermés jusqu'ici.

Normalement autorisées à rouvrir à partir du 22 juin, les salles de spectacles et cinémas pourront rouvrir plus tôt, dès demain également. De même pour les salles de sport et les piscines, qui pourront également rouvrir leurs portes. Les dirigeants devront mettre en place un protocole sanitaire et la distanciation sociale devra tout de même être appliquée.

Dès demain il sera également possible de voyager dans certains pays d'Europe, notamment les pays frontaliers : l'Allemagne, la Suisse, la Belgique ainsi que l'Italie. Ce passage en zone verte signifie également que les touristes pourront se rendre dans les campings à partir de ce lundi.

Les visites dans les Ehpad seront également permises dès demain afin de rendre visite à ses proches, avec encore une fois, des règles sanitaires à respecter.

Ce qui rouvrira dans les semaines à venir

Dans les semaines à venir : la réouverture des crèches, écoles et collèges. Dès le 22 juin, tous les élèves devront se rendre à l'école, "de manière obligatoire et selon les règles de présence normale," a annoncé Emmanuel Macron. Une date très attendue par les parents et les enseignants. Le protocole sanitaire lourd devrait être allégé.



Les voyages vers l'Espagne seront possibles à partir du 21 juin, selon les annonces ce dimanche du chef de gouverment espagnol Pedro Sanchez. En ce qui concerne les voyages hors Union européenne, il faudra attendre le 1er juillet.

Ce qu'on ignore toujours

Si la France peut reprendre une vie normale, certaines questions restent en suspens. Notamment concernant la pratique des sports collectifs, pour lesquels le prochain horizon reste fixé au 22 juin.



Concernant les établissements scolaires, les écoles et collèges reprennent tous le 22 juin mais le lycée n'est pas concerné en raison d'un risque de brassage plus important, selon le cabinet du ministre. Jusqu'ici, en zones vertes, les lycées se avaient commencé à se déconfiner à partir du 2 juin. En zones orange, dont les régions l'Île-de-France, la Guyane et Mayotte, seuls les lycées professionnels avaient rouvert.

Emmanuel Macron n'a pas manqué de préciser que la distanciation physique restait plus que jamais à l'ordre du jour, et que "l'été 2020 ne sera pas un été comme les autres. "Il nous faudra veiller à l'évolution de l'épidémie. Pour nous préparer au cas où elle reviendrait avec plus de force. La lutte contre l'épidémie n'est donc pas terminée", a-t-il souligné.

