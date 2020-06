publié le 14/06/2020 à 20:13

Retour à la normale en France. Le président de la République Emmanuel Macron a annoncé ce dimanche 14 juin que toute la France métropolitaine sera en zone verte à partir de demain, lundi 15 juin.



"À partir de demain, nous allons pouvoir tourner la page du premier acte de la crise que nous venons de traverser. Dès demain, à l'exception de Mayotte et de la Guyane, tout le territoire passera dans ce qu'il est convenu d'appeler la zone verte", a déclaré Emmanuel Macron.

Cette annonce "permettra une reprise du travail et la réouverture des cafés et restaurants en Île-de-France. (...) Nous allons retrouvez pleinement la France. Cela ne signifie pas que le virus a disparu (...) Il faudra vivre avec lui et l'été 2020 ne sera pas un été comme les autres. La lutte contre l'épidémie n'est donc pas terminée. Mais je suis heureux avec vous de cette première victoire contre le virus", a-t-il déclaré.

Cette réouverture permet de donner un peu de souffle à de nombreuses entreprises qui ont pâtit du confinement. Le pays craint une augmentation des dépôts de bilan. "Je m'engagerais dans cette reconstruction économique. Il nous faut tout faire pour éviter au maximum les licenciements", a-t-il assuré Emmanuel Macron.