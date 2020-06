Coronavirus : "Le plus gros de l'épidémie est derrière nous", selon Olivier Véran

publié le 15/06/2020 à 10:35

OIivier Véran a pris la parole ce lundi matin sur LCI confirmant que le "gros de l'épidémie (de coronavirus, ndlr) est derrière nous." Il souligne tout de même que la lutte contre la Covid-19 n'est pas terminée.

"Le virus n'a pas terminé sa circulation dans le territoire" et cela "ne veut pas dire que nous nous arrêtons face au virus" tempère cependant le ministre de la santé français. Il rappelle à l'occasion que la distanciation physique et les gestes barrières restent en vigueur.

Les rassemblements de plus de 10 personnes sur la voie publique et des grands événements (plus de 5.000 personnes) sont toujours interdits. "Nous continuons les tests et le contact traçing" et "il faut toujours "éviter les regroupements de plusieurs personnes en milieu fermé" a-t-il ajouté.

Olivier Véran a tout de même précisé qu'une "batterie d'indicateurs journaliers" seront étudiés, et que "nous serons capables de reprendre des mesures de protection si nécessaire" confirmant les dires du président de la République hier soir. "Nous mettons tout en oeuvre pour surveiller au quotidien, partout sur le territoire, des foyers de reprise" rappelant que le virus n'est pas mort.

Nous serons en mesure de prendre à nouveau des mesures de protection pour limiter la propagation du virus, si la situation l’exigeait. Notre dispositif sanitaire est paré à cette éventualité. #LaMatinaleLCI pic.twitter.com/0tXmauqGRH — Olivier Véran (@olivierveran) June 15, 2020