publié le 14/06/2020 à 18:30

Lancer une nouvelle étape du déconfinement et amorcer la suite du quinquennat. Pour la quatrième fois depuis que le coronavirus circule à travers le pays, Emmanuel Macron s'adresse à la Nation ce dimanche 14 juin à 20 heures. Le président de la République doit tirer le bilan de la période écoulée et présenter aux Français son projet pour la dernière partie de son mandat, à moins de deux ans de l'élection présidentielle.

Emmanuel Macron devrait d'abord s'exprimer sur les sujets d'urgence, à commencer par l'entrée du pays dans la troisième étape du déconfinement, prévue le 22 juin. De nombreux acteurs le pressent d'accélérer le retour à la normale. Le chef de l'État est très attendu sur la réouverture des restaurants en Île-de-France, l'assouplissement des règles dans les écoles et la levée de l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes.

Le Président devrait aussi revenir sur sa gestion de la crise, une séquence dont il n'a guère tiré de bénéfices politiques, sa cote de popularité continuant de baisser à l'inverse de celle d'Édouard Philippe. Un remaniement est dans l'air, après le second tour des municipales le 28 juin. Toutes les annonces sont à suivre dans notre live à partir de 20 heures.

Suivez l'allocution d'Emmanuel Macron

19h18 - La prime exceptionnelle pour les hôpitaux et les Ehpad entre en vigueur, ce dimanche. Cette prime est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales, ainsi que de l'impôt sur le revenu. Destinée aux personnels ayant exercé entre le 1er et le 30 avril, elle atteindra 1.500 euros dans une quarantaine de départements, les plus durement touchés par l'épidémie, principalement ceux du Nord et de l'Est, la Corse, mais aussi l'Ile-de-France et notamment Paris.



19h13 - Sur BFMTV, le président de la région Hauts-de-France Xavier Bertrand attend du Président qu'il "dise clairement comment on va rétablir l'État de droit dans notre pays, comment on va rétablir l'ordre dans notre pays".



19h10 - Le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, a plaidé pour une accélération du déconfinement afin de sauver l'emploi "s'il se confirme que la pandémie est sous contrôle", lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI.

19h04 - L'Espagne va avancer au 21 juin le rétablissement de la libre circulation avec tous les pays de l'UE. Conséquence de cette réouverture des frontières, la quarantaine imposée depuis le 15 mai aux voyageurs arrivant en Espagne sera levée. Les Français vont à nouveau pouvoir voyager en Espagne.



18h59 - Il y a deux mois, Emmanuel Macron a évoqué sa volonté de "se réinventer", puis parlé d'une "nouvelle ère" et d'une "nouvelle étape". Le président doit "faire droit aux aspirations de cette jeunesse qui a mis le combat climatique tout en haut de l'agenda politique", plaide l'ex-"marcheur" Aurélien Taché.

Une jeunesse qui va être touchée de plein fouet par la crise économique et pour laquelle le secrétaire d'État Gabriel Attal travaille à un "plan d'urgence".

18h46 - Cette allocution doit permettre à Emmanuel Macron d'enfin commencer à se projeter sur l'après-Covid. Sur quoi le président de la République va-t-il s'exprimer ? Des éléments de réponse à retrouver dans notre éclairage.

18h30 - Bonsoir et bienvenue dans ce live ! Le chef de l'État s'adresse à nouveau aux Français ce soir pour expliquer comment il compte faire repartir le pays après trois mois de crise sanitaire, la prochaine élection présidentielle en ligne de mire.