DÉBAT - Coronavirus : doit-on lever immédiatement toutes les restrictions ?

Crédit : Thibaut Durand / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Ce mercredi 2 février marque le début d'une vague d'assouplissement des mesures liées à la Covid-19 qui va durer tout le mois : fin de l'obligation du masque en extérieur, des jauges et du télétravail. Mais faut-il aller plus loin et prendre exemple sur nos voisins européens, comme le Danemark qui ont levé toutes les restrictions ?

"Non", répond le professeur Stéphane Gaudry, chef adjoint du service réanimation de l'hôpital Avicenne de Bobigny en Seine-Saint-Denis. "Quand on regarde la situation en France, c'est justifié de lever certaines restrictions, mais justifier d'y aller progressivement et pas brutalement, car on continue de recevoir des malades", affirme-t-il.

Il concède qu'on pourrait aller plus vite sur certaines restrictions, comme sur le fait de boire debout dans les bars : "on pourrait se le permettre, mais ce n'est qu'un détail". Pour lui, la levée des restrictions passera par "de la pédagogie, notamment sur le vaccin, parce que c'est la solution".

Mais si l'on regarde de plus près les chiffres notre situation est bien différente, comme le constate Agathe Landais, journaliste au service santé de RTL. "Le nombre de cas augmente en France, comme au Danemark, mais là-bas, les hospitalisations sont en baisse, ce qui n'est pas le cas en France. De plus, les Danois sont plus vaccinés, 83% a reçu deux doses, c'est 5 points de moins que chez nous", explique notre journaliste.

Mais bonne nouvelle, les chiffres s'améliorent : il y a moins de cas chaque jour et le pic épidémique semble être passé.