Coronavirus : quels pays ont levé leurs restrictions malgré la hausse des cas

L'application TousAntiCovid et un masque FFP2 (illustration).

La France a dépassé le seuil des 500.000 contaminations quotidiennes. Malgré des chiffres record, Jean Castex a annoncé jeudi 20 janvier en conférence de presse la levée progressive des restrictions. Le gouvernement a fixé des dates clé, dont le 2 février qui marquera la levée des jauges et la fin du télétravail obligatoire. L'exécutif français desserre la vis, pourtant le taux d'incidence reste impressionnant et il n'est pas le seul.

En effet, d'autres pays en Europe ont déjà amorcé la levée en partie ou dans la totalité de leurs restrictions malgré la hausse des cas de Covid-19. Des décisions en corrélation avec la situation dans les hôpitaux. Au Royaume-Uni, l'Angleterre a abandonné jeudi la quasi-totalité des dernières restrictions en vigueur contre la Covid-19, avec lequel, espère le gouvernement, la population va s'habituer à vivre comme elle le fait avec la grippe.



Parmi les restrictions abandonnées : l'obligation du port du masque en intérieur dans les lieux publics et le passeport vaccinal pour les événements accueillant un public nombreux. la seule restriction légale restant depuis ce jeudi est l'isolement pour les personnes contaminées.

Les pays nordiques emboîtent le pas

Malgré des cas record, le Danemark a annoncé mercredi vouloir également lever toutes ses restrictions intérieures anti-Covid au 1er février, jugeant sa forte couverture vaccinale suffisante face à la moindre sévérité du variant Omicron. Le gouvernement danois veut seulement maintenir pendant quatre semaines supplémentaires certaines restrictions à l'entrée du territoire, à savoir des tests et/ou quarantaine selon le pays de provenance.

Même politique en Finlande où le gouvernement a annoncé jeudi que certaines des restrictions liées au coronavirus seraient levées plus tôt que prévu. De son côté, la Suède a estimé nécessaire de maintenir ses restrictions pendant encore au moins deux semaines. La ministre de la Santé Lena Hallengren a toutefois estimé lors d'une conférence de presse mercredi que "la plupart" des mesures pourraient être levée à partir du 9 février, "si la situation se stabilise".

Le gouvernement néerlandais a annoncé mardi la réouverture sous conditions à partir de mercredi des bars, restaurants et lieux culturels aux Pays-Bas, où les restrictions sanitaires contre la Covid-19 étaient parmi les plus strictes d'Europe. Enfin en Espagne, la région de Catalogne a décidé de mettre fin à partir de vendredi à l'obligation de présenter un passe sanitaire pour entrer dans les bars, restaurants et salles de sport, le jugeant peu efficace face à la grande contagiosité d'Omicron.