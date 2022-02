Dans une lettre adressée au gouvernement, la fédération des métiers de l'aviation et plusieurs compagnies réclament elles aussi un assouplissement la fin notamment des tests pour les vaccinés.

"L'idée, c'est que dès que le passager est vacciné et que le vaccin est reconnu au niveau européen, il puisse voyager librement. Cette mesure a conduit un certain nombre de Français et d'étrangers à hésiter à entreprendre des voyages compte tenu de la difficulté qu'il peut y avoir à faire des tests dans certains pays, ou de leur coût également", a expliqué la Fédération Nationale de l'Aviation et de ses Métiers (FNAM).

Avant d'insister sur les voyageurs vaccinés : "À partir du moment où il est vacciné, on pense qu'il peut voyager en toute sécurité, sans causer de problèmes sur le plan sanitaire", conclut Laurent Timsit, le délégué général de la FNAM.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - Depuis ce mercredi 2 février, le masque en extérieur n'est plus obligatoire. Cet assouplissement fait partie d'une vague d'allègements qui interviennent en ce début février.

Justice - Selon Le Canard Enchaîné, Yves Le Masne, ancien PDG d'Orpea limogé après les accusations de maltraitance, a vendu pour près de 600.000 euros d'actions en juillet dernier. Il était au courant qu'un livre était en préparation sur les agissements au sein des Ehpad du groupe.

Politique - Après des mois de recherches, Marine Le Pen a obtenu un prêt de 10,6 millions d’euros pour financer sa campagne. Selon les informations de RTL, il provient d’une banque hongroise.