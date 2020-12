Noël : Cyril Lignac livre ses meilleures recettes de verrines salées

publié le 14/12/2020 à 10:22

Idéales pour démarrer les festivités, les verrines peuvent se décliner sous une multitude de combinaisons sucrées ou salées. Un apéritif "plus soigné, plus chic, plus élégant", qui a l'avantage de pouvoir être fait avec presque tous les aliments.

Pour Noël, je vous conseille une recette simple, mais d'occasion : un velouté de châtaignes avec une chantilly au gingembre. On achète les châtaignes sous vide, on les met ensuite à cuire avec du lait et un peu de crème. On mixe et au dernier moment, juste à côté on fait une petite chantilly avec des petites écorces de gingembre ou d'orange. Ensuite, on verse la soupe de châtaignes à l'intérieur de la verrine et on met une petite quenelle de crème dessus pour que ça fonde et détende le velouté. La châtaigne peut être remplacée par des champignons de Paris ou du potiron.

Deuxième idée de recette : un tartare de saumon assaisonné avec une vinaigrette aux fruits de la passion et un poivre timut du Népal ou du piment d'Espelette. Il faut bien mélanger avec de l'huile d'olive et ça nous fait un petit tartare. Personnellement j'ai une préférence pour le saumon d'Écosse, et il est préférable de demander à son poissonnier de désarêter le poisson et de lui enlever la peau, afin de gagner du temps.

Enfin, troisième et dernière idée de verrine : un tartare de Saint-Jacques et copeaux de foie gras mi cuit assaisonné à l’huile d’olive. Je coupe le foie gras en petits dés auxquels j'ajoute de l'huile d'olive et du balsamique. Ce qui marche super bien c'est les coquilles Saint-Jacques, le foie gras et la pomme verte. Un petit peu de sel et de poivre et le tour est joué !