publié le 15/12/2020 à 11:25

Alerte aux gourmands : pour épater votre famille et vous régaler à Noël, préparez vous-même des truffes au chocolat. De tous les bonbons au chocolat, c'est le plus facile à faire.

Dans une casserole, faites fondre 300 grammes de chocolat cassé en petits morceaux et ajoutez-y 20 cl de crème chaude dessus, à laquelle vous aurez incorporé un peu de vanille liquide. Vous obtenez une ganache que vous pouvez remuer à la spatule ou de préférence au fouet, pour plus d'onctuosité.

Laissez reposer le tout à l'air libre, et ajoutez-y 40 grammes de beurre demi-sel dès que la ganache commence à durcir. Remuez jusqu'à obtenir une pâte, et laissez refroidir au réfrigérateur pendant une nuit.

Quand elle est dure et onctueuse à la fois, type "pâte à modeler", on fait des petites boules et on les roule dans le cacao en poudre. Et pourquoi pas aussi dans du sésame, du pain d'épice, des pistaches, des noisettes... Moins traditionnel mais délicieux !