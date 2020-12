publié le 10/12/2020 à 11:31

Dans deux semaines nous serons en plein dans les préparatifs du dîner du réveillon de Noël. Alors, aujourd'hui on s'intéresse à comment choisir ses huîtres. Avec leurs différentes tailles et numéros, il est facile de s'y perdre, et à l'approche des fêtes, ce n'est pas vraiment le moment.

Il faut savoir qu'il y a deux sortes d'huîtres : les creuses, qui vont de 0 à 5 et les plates qui vont de 000 à 6. Les huîtres creuses vont de 30g de la taille 5 à 150g pour la taille 1. La taille 0 est le pied de cheval. Ainsi, plus le numéro est élevé, plus l'huître est petite. Celle-ci peut se manger directement dans la coquille, mais on peut aussi la mélanger avec un tartare de Saint-Jacques pour avoir quelque chose de plus iodé.

Pour une taille "normale", si vous n’avez pas l’habitude, préférez une huître de taille 3. Si on les aime chaudes, on peut aussi les faire avec un sabayon au champagne, avec des petits légumes en julienne. Si on les préfère froides, on peut les faire avec une vinaigrette légère au jus d’orange et citron, vinaigre de cerisier ou encore quelques gouttes de sauce soja. On peut s'amuser avec les huîtres.

Sinon, il reste toute simplement la dégustation la plus classique, mais pas la moins efficace avec un jus de citron jaune et du pain de seigle, du beurre aux algues ou demi-sel.