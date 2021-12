Coronavirus : vers un assouplissement de la durée d'isolement ?

Un nouveau Conseil de défense sanitaire doit se tenir ce lundi 27 décembre. Parmi les sujets abordés, la période d'isolement des cas contacts. Avec la flambée des contaminations, il y a logiquement de plus en plus de personnes contraintes de rester chez elles. Un assouplissement serait envisagé par le gouvernement car les règles en la matière ne sont plus tenables.

Aujourd'hui, les personnes testées positives au variant Omicron doivent s'isoler dix jours. Les règles sont aussi très strictes pour tous les cas contacts des personnes infectées par cette mutation. Même vaccinés, ils doivent s'isoler sept jours chez eux à compter du dernier moment où ils côtoyé le malade. Cet isolement peut même aller jusqu'à 17 jours s'ils vivent sous le même toit que cette personne contaminée.

Avec une centaine de milliers de nouveaux cas positifs tous les jours, ces règles ne sont plus tenables sauf à déstabiliser complètement la société. Le gouvernement va donc plancher cet après-midi sur des assouplissements. Parmi les pistes à l'étude : pour les personnes vaccinées et testées positives, l'isolement pourrait être réduit à sept jours contre dix. C'est ce qui a été décidé en Angleterre notamment.

Pour les cas contacts, le gouvernement pourrait décider de remettre en place la règle qui s'appliquait déjà au variant Delta, à savoir isoler les cas contacts non-vaccinés. Pour les autres, pas de restriction mais uniquement une incitation à la vigilance pendant sept jours, se faire tester, éviter les personnes à risque et respecter les gestes barrière.