INVITÉ RTL - Coronavirus : "La question d'un couvre-feu est sur la table", assure un sénateur LaREM

Emmanuel Macron préside ce lundi 27 décembre un nouveau Conseil de défense sanitaire, suivi d'un Conseil des ministres exceptionnel. Au programme, la transition d'un passe sanitaire vers un passe vaccinal mais aussi d'éventuelles mesures pour freiner la cinquième vague de Covid-19, qui atteint des records.

"On nous avait dit que ce serait couvre-feu ou vaccination, on se dirige vers les deux", interpelle le député du Rassemblement national, Sébastien Chenu, invité sur RTL. "Il faut s'adapter en permanence et prendre des décisions efficaces, pragmatiques et adaptées à la situation", répond le sénateur la République en Marche, Julien Bargeton. "Les mesures qui vont être annoncées doivent comme toujours respecter les libertés publiques, maintenir la vie économique et sociale et puis protéger les français dans cette déferlante qui est la priorité principale".

"Sur la question d'un couvre-feu, qui est sur la table, de toute façon les Français sont civiques et responsables. Donc d'eux-mêmes ils vont prendre des précautions, ils sont prudents", poursuit le sénateur. "On voit très bien que des réveillons se sont annulés ou se sont faits en plus petit comité. Nous faisons confiance aux Français, nous appelons au sens de la responsabilité or, ils l'ont toujours fait".